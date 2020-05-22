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Hunat Tv lisanslı yayın hayatına geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de 1 Temmuz 2019’da yayın hayatına başlayan ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ ün internetten yayın yapan televizyonlara lisans alma zorunluluğu getirmesinin ardından başvurularını tamamlayan Hunat TV lisansını aldı.

Hunat Tv lisanslı yayın hayatına geçti

Kayseri’de 1 Temmuz 2019’da yayın hayatına başlayan ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ ün internetten yayın yapan televizyonlara lisans alma zorunluluğu getirmesinin ardından başvurularını tamamlayan Hunat TV lisansını aldı. Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz, izleyicilere ve bugüne dek yanlarında olan herkese teşekkür etti.
Kayseri’nin Yeni Ekranı sloganıyla 1 Temmuz 2019’da yayına başlayan Hunat TV, RTÜK’ün lisans alma zorunluluğu getirmesinin ardından başvurularını tamamlamıştı. Bugün itibariyle Hunat TV lisansını aldı. Süreci başından beri büyük bir titizlikle takip ettiklerini söyleyen Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz, izleyicilere ve yanlarında olan herkese teşekkür etti.
Açıkgöz, “Kayseri’nin yeni ekranı Hunat Tv’nin yayın lisansı an itibari ile onaylanmıştır. Bize bayramı önce yaşatan Rabbime hamdolsun. Bir Anadolu çocuğunun hayalini gerçekleştiren Rabbim inşallah bizleri hayra anahtar şerre kilit eyler. Bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim. Arkasız yiğitlerin arkası Allah’tır” dedi.

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Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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