MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

04.02.2021 22:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bugün yoğun bakıma alınan sanatçı, bu akşam saatlerinde vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Hüner Coşkuner, bugün gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 58 yaşındaki Coşkuner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden bu açıklama yapılmıştı:

“Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir.Yapılan inceleme sonrası bir hematolojik kanser olan multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konuldu. Yaygın kemik tutulumundan dolayı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edildi ve akabinde hem kemoterapi, hem de radyoterapi (ışın tedavisi) uygulandı. Ancak takip eden zaman zarfında hastanın miyelom rahatsızlığı tedaviye cevap vermedi ve daha farklı daha yoğun uygulamalara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı. Yeniden radyoterapi ve immünolojik (bağışıklık güçlendirici) tedaviler uygulandı ama hastalık kemik iliği dışına da yayılarak diğer organlarında tutuma yol açmıştı. Gelişen nefes darlığı sonrası durumu ağırlaşan sanatçı yoğun bakım ünitesine kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir"

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'de İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler halen tarafınca devam ettirilmektedir.

Hüner Coşkuner

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır.

Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır.

Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır.

2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük yankı uyandırdı. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)
Sakın Dönme Geriye (1989)
Beni Sevmeni İstiyorum (1990)
Gidemezsin (1991)
Haydi Tut Ellerimi (1992)
Gidiyor (1993)
Olamaz (1994)
Bir Evcilik Oyunu (1995)
Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)
Beni Tek Sen Anlarsın (1997)
Ben Ölürüm (1998)
İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)
Klasikler 2 (2000)
Vurgunum Sana (2002)
Geleceksen Gelme Yar (2005)
Nerede (2007)
Klasikler 3 (2009)
Güle Güle Git (2011)
Yeşilçam Klasikleri (2013)
Seni Acele Görmem Lazım (2015)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Ünlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldıÜnlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
vaybe bir yıldız daha kaydı.allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.az dinlemedik.seside güzeldi rahmetlinin.
Allah rahmet eylesin yakinlarina da sabir versin
Allah Rahmet Eylesin Mekanı cennet olsun..

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Dönüşü muhteşem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Diğer Haberler

Can Yaman yeni sevgilisi Diletta Leotta ile ilk fotoğrafını paylaştı: Tehlikeli çift

Yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı

Didem Soydan Bartu Küçükçağlayan'ın mesajlarını ifşa etti! Bomba olay...

O ünlüyle yazışmalarını ifşa etti! 'Korkak ünlüler...'

Leticia Martins Bernie Sander'ın oturuşuna kendi yorumunu kattı

Playboy modeli sınırları zoraladı

İşte Elit İşcan'a cinsel taciz davasında Efecan Şenolsun'a istenen ceza

Rol arkadaşını taciz etmişti! İşte davada yaşananlar

İbo Show'da bu hafta kimler var? Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve dahası...

İşte yeni bölüm konukları! Bomba isimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.