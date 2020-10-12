Hünnap koronavirüse karşı en büyük silah! 20 kat daha fazla C vitamini...

Türkiye'de en çok tercih edilen ve dikilen hünnap çeşidinin 'dikenli iri tip hünnap' olduğunu aktaran Necati Gündüz, "Yaklaşık olarak bir elma, erik büyüklüğünde olabilir. Daha büyük olanları da vardır. Buna Nazik Paşa Hünnabı filan da denir ama asıl kökeni Türkistan'dır. Türkistan Türklerinin hurması, Çin tıbbında da ölümsüzlük meyvesi diye geçer. Ben Türkiye'deki çeşitli yerlerde hünnap bahçelerini gördüm, 300- 350 yaşında hünnap ağaçlarını gördüm. 350 yaşında hünnapları gördükten sonra, atalarımız Orta Asya'dan gelirken bunu Anadolu'ya getirmişler, burada çeşitli vesilelerle yaygınlaşmıştır diye düşünüyorum" dedi.

Emekli öğretmen Necati Gündüz, merkeze bağlı Çıkrık beldesi Tahtakaya mevkisindeki 42 dönüm bahçesinde hünnap yetiştirmeye karar verdi. 2014 yılında yurt içinden temin ettiği 20 fidanı deneme amaçlı diken Necati Gündüz, daha sonra araştırmalarını yurt dışına da taşıdı. Yurt dışından getirttiği fidanları da diken Gündüz, 1300 ağaçlık hünnap bahçesi oluşturdu. Hünnabın 20'ye yakın türünü bahçesinde yetiştirmeyi başaran Necati Gündüz, ağustos sonu ve ekim başı döneminde hasat ettiği ürünü kilosu 10 liraya aktar ve marketlere satarken, kendisine özel olarak gelen siparişleri de karşılıyor.

TÜRKİYE’DE AZ TANINIYOR

Türkiye'de hünnap üzerine yeterli araştırmanın yapılmadığını savunan Gündüz, "Son 10 yılımı ben hünnapla ilgili işleri araştırmakla geçirdim. Bahçeyi de zaten o amaçla kurmuştuk. Dünya üzerinde 500'e yakın hatta 500'ün üzerinde makale yayınlaşmış olmasına rağmen bu meyve Türkiye'de çok az tanınmaktadır. İnsan vücuduna son derece faydalı bir meyvedir. Örneğin bir limon, portakaldan 20 kat daha fazla C vitamini vardır" diye konuştu.

'BAŞARILI OLUNCA BAHÇEDE BUNU YAYGINLAŞTIRDIK'

Hünnabın Afyonkarahisar'da yetişip, yetişmeyeceğiyle ilgili çok fazla araştırma yaptığını anlatan Necati Gündüz, "Sonuçta bir deneme dikimi yaptık. 2 sene sonra onların meyvesini gördük. Yetişebildiğini gördük. Haziranda çiçek açması, Afyonkarahisar'ın iklim şartları için gayet güzeldi. Erken soğuklara ve donlara yakalanmadı. Dolayısıyla başarılı olunca bahçede bunu yaygınlaştırdık. Şu an yaklaşık 1300 tane hünnap ağacımız var" dedi.

'İNSAN VÜCUDUNUN DOSTUDUR'

Bahçesinde yetiştirdiği hünnaplara hiçbir kimyasal veya ilaç kullanmadığını ve tamamen organik olduğunu anlatan Necati Gündüz, "Herkesin hünnap yemesini, tüketmesini tavsiye ederiz. Hatta şöyle bir slogan bile geliştirdik; 'bugün kalbine bir iyilik yap ve hünnap ye'. Çünkü kalbin dostudur, insan vücudunun dostudur, bağışıklık sisteminin en önemli silahıdır. Özellikle bu koronavirüs günlerinde bağışıklık sisteminde insanın en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda hünnap meyvesi koronavirüse karşı yanımızda olan en büyük silahtır" diye konuştu.

Gündüz, bahçesinde ayrıca elma şeklinde olan Japon armudunu da yetiştirdiğini aktarırken, "Şekli elma olabilir ama tadı tamamen armut. Bahçemizde ürettiğimiz nadir armut türlerinden bir tanesi" dedi.

(DHA)



