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Hurda durumundaki tekerlekli sandalyeleri, yeni hayatlarla buluşturuyor

17.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan mekanik operatörü (34) Ali Sağdaç, bozuk tekerlekli sandalyeleri tamir ederek yeniden hayata kazandırıyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan mekanik operatörü (34) Ali Sağdaç, bozuk tekerlekli sandalyeleri tamir ederek yeniden hayata kazandırıyor. Tamir ettiği sandalyeleri ise durumu olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak teslim ediyor. Sağdaç, hurda durumundaki tekerlekli sandalyelerin atılmamasını, bozuk olsa dahi küçük bir parçasının çok değerli olduğunu belirtti.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki mekanik operatörü Ali Sağdaç, son 4 aydır hurdacılardan ve çevresinden aldığı bozuk tekerlekli sandalye, bastonları evinin önünde tamir ediyor. En son olarak hurdacıdan aldığı tekerlekli sandalyenin ön tekerleğinin olmadığını ve parçasını hırdavatçıdan temin ederek yenisi ile değiştirdiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden belirledikleri ihtiyaç sahipleri ile iletişime geçerek, son tamir ettiği sandalyeyi ise skolyoz hastası bir genç kıza gönderdi. Tamir ettiği tekerlekli sandalyeleri ve bastonları ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz olarak teslim eden Ali Sağdaç, “İlk önce bir yakınımızın tekerlekli sandalyesini yaptım. Denizli’de beni bu işe yönlendiren bir imam arkadaşım var. Yine onun sayesinde ihtiyaçtan dolayı ihtiyacı olanlara ulaştırıyorduk. Fakat arızalı olanları ne yapacaktık ona karar verdik. Sonra arızalı olanları ben tamir etmeye başladım. Özel bir firma da mekanik operatörü olarak çalışıyorum, ondan elim anahtar tutuyor. Bu işi yaparız dedik, o günden bugüne onlarca tekerlekli sandalyeyi hurdadan, çöpten, depolardan çıkartıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.

“Hurda durumunda ki tekerlekli sandalyeleri atmalarını istemiyoruz”
Sağdaç, “Hurda durumunda ki tekerlekli sandalyeleri atmalarını istemiyoruz. Atılmasın, çünkü en küçük bir parçası diğerinin yedek parçası olarak kullanıyoruz. Şimdiye kadar hurdaya attığımız olmadı. Ama çoğunun hurda olarak gözden çıkardıklarını tamir ediyoruz. Bu sandalye bir hurdacıdan alınmış, tamiratını yaptık, inşallah bir küçük kızımızı sevindireceğiz” diye konuştu.

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