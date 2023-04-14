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Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi

14.04.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde binlerce binanın yıkıldığı Malatya’da enkaz kaldırma çalışması sürerken, geride kalan demir yığınları ise birçok kişiye ekmek kapısı oluyor.

Hurdacıların tehlikeli ekmek parası mücadelesi

Enkazda tehlikeye aldırış etmeyen birçok hurdacı, sağlıklarını da hiçe sayarak hurda demir arıyor.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin vurduğu illerden biri olan Malatya’da 44 bini aşkın bina yıkık, ağır hasarlı veya acil yıkılacak statüsünde. Kent merkezinde iş makineleri yıkık binaların enkazlarını kaldırırken, geride kalan molozlar ise birçok insana ekmek kapısı oldu. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buna aldırış etmeyen yüzlerce kişi, kent merkezindeki enkaz alanlarından geriye kalan molozlardaki demir hurdaları almak için çalışıyor.

Birçok kez görevli polislerin alandan uzaklaştırmalarına rağmen enkaz alanlarına çocukları ile birlikte gelen aileler, iş makinelerinin arasında canlarını da hiçe sayarak demir ve benzeri hurdaları alıyor.
Aldıkları demirlerin kilosunu 3-4 TL aralığında satan vatandaşların tehlikeli mesaisi ise gün boyu devam ediyor.

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