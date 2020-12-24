YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

BİTLİS HABERLERİ  | 24.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzluıpınar mevkiindeki tünelde meydana geldi.

Bitlis-Baykan karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçta 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzluıpınar mevkiindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil sürücüsünün ismi belirlenemeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Engin Barış ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ve Ersin Barış da yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulanslarıyla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Pijamalarını çıkarabilene helal olsun''Pijamalarını çıkarabilene helal olsun'
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:19
Öğle
12:16
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Bitlis Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Altındal Eczanesi
Tatvan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.