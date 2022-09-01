YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Hürjet ilk uçuş için yere basmaya hazırlanıyor

Hürjet ilk uçuş için yere basmaya hazırlanıyor

01.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil: - "Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunlaşmış durumdayız" - "Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor"

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ, festivalde, Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergiliyor, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, TEKNOFEST'in gençlere yönelik gerçekleştirildiğini ve onları harekete geçirdiğini söyledi.

Şirket olarak festivale her yıl kendilerini geliştirerek geldiklerini dile getiren Kotil, bu yıl simülatörlerle uçuş deneyimi yaşattıklarını, çocuklara yönelik robotik eğitimler verdiklerini ifade etti. Kotil, "Uçak yapmanın o kadar da zor bir şey olmadığını çocuklara, gençlere anlatmak istiyoruz. Etkinlik amacına ulaşıyor, Samsun'da ilgi çok yüksek. Civar illerden de geliyorlar. Bundan sonra hangi şehirde olur bilmiyorum ama gittiği yere renk getirdiği kesin. Azerbaycan'da şunu gördük, yurt dışı bile olsa TEKNOFEST gidince gençlerde aynı heyecan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi TEKNOFEST kuşağı 'Yaşım ne olursa olsun ben teknolojide varım' demek. Çok mutluyum." dedi.

- "Türkiye'nin asıl büyük serveti buradaki gençler"

Kotil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne hazırlandıklarını belirterek, "18 Mart 2023'e Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2'yi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak'ı yapmanın ülkenin bekası için çok önem taşıdığını, Hürjet'in, Atak-2'nin çok güzel projeler olduğunu vurgulayan Kotil, "Türkiye'nin asıl büyük serveti buradaki gençler. Bunların devamını sağlayacaklar. Milli Muharip Uçak'ı, hepsini yapabilirsiniz ama taban gelmiyorsa bir defaya mahsus olur, biter. Bir defa yapmaya değmez. İşte bu onun heyecanı, çocukların gözünde görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- 18 Mart 2023'e giderken projelerde son durum

Temel Kotil, 18 Mart 2023'e giden süreçte 205, 204, 203 gün şeklinde geriye saydıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geri sayım sıfıra geldiğinde inşallah Allah verdiğimiz sözü tutmamızı nasip eder. Projeler aynen, yoğunlukla devam ediyor. Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunlaşmış durumdayız. Uçağımızın çok güzel bir mock-up'ı (modeli) burada sergileniyor. Atak-2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçak'ımız şu anda yapılıyor. O da 18 Mart 2023'te hangar çıkışını gerçekleştirecek. Gökbey'in gösteri uçuşu vardı, o manevralara helal olsun, çok göz doldurucu manevralar yaptı. Şu anda satışa hazır bir Gökbey'imiz var, seri üretimini yapıyoruz, jandarmaya teslim edeceğiz. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopteri olarak vereceğiz. Ne kadar pervaneli olsa da bir savaş uçağından farksız olan Hürkuş'umuz uçtu. Canavar gibi motoru var. Ürünlerimiz çıkıyor, burada sergiliyoruz. Bir taraftan satışlarımız gerçekleşiyor. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor. Hem şirketimize hem ülkemize bereket gelecek."

- "Krallar, cumhurbaşkanları geliyor"

Kotil, şirkete yabancı ülkelerden üst düzey devlet adamlarının gerçekleştirdikleri ziyaretlerin anımsatılması üzerine, "Krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar bizi ziyaret ediyorlar. TUSAŞ ilgi görüyor. Kendimizi anlatıyoruz, herkese gösteriyoruz. Tüm dünyaya dediğimiz şu; 'Gelin ne yapıyorsak gösterelim size. Gösterecek yapımız, tecrübemiz, başarımız, ürünlerimiz var.' Bu, Türkiye için çok güzel. Gençler tümüyle devreye girdiğinde çok daha farklı bir Türkiye olacak. Bu süreç başladı, artık durmaz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST Girişim Gösteri Günü başladıTEKNOFEST Girişim Gösteri Günü başladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti
Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladıTrabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ Hürjet

Samsun Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:54
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Perşembe

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Marina Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.