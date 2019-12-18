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Hurmadaki 'Allah' yazısı görenleri hayrete düşürüyor

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Trabzon hurmasının üzerineki Arapça “Allah” yazısı gören vatandaş şaşkına döndü.

Fethiye'ye bağlı Menteşeoğlu Mahallesinde yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Varlı bahçesinde limon, zeytin ve Trabzon hurması ağaçlarındaki meyve toplamak istedi. Ağaçtan kopardığı hurmanın üzerinde Arapça harflerle ‘Allah’ yazdığını fark eden Varlı, Arapça bilen arkadaşlarına gösterdi. Hurmanın üzerinde ‘Allah’ yazısıyla büyük benzerlik gösterdiğini öğrenen Varlı, meyveyi korumaya ve saklamaya karar verdi.

Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını söyleyen Varlı, Arapçaya hakim arkadaşlarının da bunu onayladığını belirterek; "Trabzon hurmalarını toplamak isterken meyvelerden birinin üzerinde Arapça ‘Allah’ yazdığını fark ettim. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyvemizi saklamak istiyorum. Dinimiz gereği meyvenin belden aşağıda tutulmamasına ve iyi korunmasına özen gösteriyorum” dedi.

Meyveyi satmayı düşünmediğini vurgulayan Varlı, tek amacının cennet elmasını uzun yıllar koruyabilmek olduğunu kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hurma trabzon hurması allah yazısı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
önce sen bir psikologa görün,Allah tan başka elmayidami kutsallaştiracaksin.
@aliavci4500 Bu tür saçmalıklara inanan zavallılara şunları sormalı: Sonsuz kudret sahibi olan bir varlık bozuk bir Arapça ile sağa sola adını yazmak yerine, tecavüz edilen bebeklere yardım etse daha fazla takva kasmaz mıydı? Ayrıca insan dili ve yazıyı icad etmese neyle iletişim kuracaktı? Her şeye kadir olanı insan kafası ile düşündürmek niye?..
@aliavci4500 tarim bakanı AB'de en çok sığır bizde var dedi...
matrix gözlükleriyle nerden nasıl prim kassam derdine düşmüş kara cahil...yolacak kaz aramakta :)
ALLAH İNANCI OLAN BİRİYİM.ARAPÇADA OKURUM.RESİMLERE BAKINCA DİKKATİMİ ÇEKEN DALDAYKEN YERE YAKIN YERDE OLUŞUYDU.MEYVE DAHA OLMAMIŞKEN ARAPÇA BİLEN BİRİ MEYVEYE ÇİZMİŞ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK.MEYVE GELİŞTİKÇEDE O HALE GELMİŞTİR
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