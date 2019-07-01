SPOR

Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 01.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan son maç öncesi, sarı-lacivertli ekibe verilen deplasmana seyirci götürmeme cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelenmesi konusuna açıklık getirdi.

Hüseyin Beşok'tan Tahkim Kurulu açıklaması

Yaptığı yazılı açıklamada Fenerbahçe Beko'ya verilen cezaya değinen Beşok, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisinden önce, Fenerbahçe Beko çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 kez ceza almıştı. Talimat gereği 6. kez çirkin ve kötü tezahürat söz konusu olduğunda, o takım otomatik olarak seyircisiz oynama cezası almaktadır. Nitekim Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes ile oynanan play-off serisi 6. maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, Disiplin Kurulu'muz da otomatik olarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi." ifadelerini kullandı.

'TAHKİM KURULU DOĞRUDAN SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI'

Cezayı erteleyen Tahkim Kurulunun, TBF ile ilgisinin olmadığını aktaran Hüseyin Beşok, şunları kaydetti:

"Talimat gereği bu cezanın 7. maçta uygulanması gerekirdi. Ancak Fenerbahçe Beko, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tahkim Kuruluna hem cezanın kaldırılması hem de ertelenmesi talebinde bulundu. Tahkim Kurulu, cezayı onadı ancak cezanın Anadolu Efes ile oynanan 7. maçtan sonra uygulanmasına karar verdi. Böylece 7. maça Fenerbahçe Beko taraftarı alındı. Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığına (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur. Buna rağmen kamuoyunda Tahkim Kurulunun federasyonumuza bağlı olduğu gibi hatalı bir algı oluşturulmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
basketbol federasyonu Hüseyin Beşok

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neyimiz doğru ki.federasyon ben değilim diyor tahkim çıkar ben değilim der 2 gün konuşulur olay kapanır.kural kuraldır.gs,fb,efes ve bjk için kural değişmez.bu kafayla devam.sporda siyaset heryerde siyaset.sporumuz neden gelişmiyor.cezaları bile dogru veremiyoruz.helal sana hüseyin.kimse açıklamazdı bunu.yürekten kutluyorum seni.basketbol federasyonu başkanı sende uyu.türkoğlu fenerli olabilirsin ama yanlışada yanlış de.uyuma.
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