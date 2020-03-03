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Hüseyin Çimşir'den flaş açıklama: Elden başka bir şey gelmiyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 23:13 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şehit olan askerlerimiz için mesaj yollayan Çimşir, "Kazandığımız için mutluyuz ama ülkenin yaşadığı sıkıntılı bir ortam var. Mehmetçiğimiz orada savaşıyor, bizim burada ne kadar futbola zaman ayırmamız gerekiyor, bunu tartışmalıyız. Burada bir oyun, orada bir savaş var. Duadan başka bir şey elden gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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