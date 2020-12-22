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Hüseyin Çimşir: "Fikir ayrılıkları nedeniyle görevimizden ayrıldık"

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 22.12.2020 18:26 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetim kurulu ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor’daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hüseyin Çimşir: "Fikir ayrılıkları nedeniyle görevimizden ayrıldık"

BB Erzurumspor ile çıktığı 4’ü Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçın 4’ünü kaybeden Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in görevine dün son verilmişti. Genç çalıştırıcı, bugün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık bir ay önce anlaşmış olduğumuz Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulübü ile sezon başından bu tarafa kulübün içinde bulunduğu olumsuz süreçle alakalı çözüm önerileri konusunda yönetim kurulu ile fikir ayrılıklarımız oluştuğundan görevimizden ayrılmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarında başarılar dilerim" dedi.

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