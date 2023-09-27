Hüseyin Eroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Samsunspor'dan yapılan açıklama sonrası Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hüseyin Eroğlu 26 Eylül 2022'de Samsunspor ile anlaşmıştı. İşte Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN EROĞLU KİMDİR?

Hüseyin Eroğlu 2 Kasım 1972'de Delmenhorst'ta dünyaya geldi.

Hüseyin Eroğlu son olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktörlük yapıyordu.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN FUTBOL KARİYERİ

Profesyonel futbol yaşamı 1994 yılında Soma Sotesspor'da başladı. Sırasıyla TKİ Soma Linyitspor, Marmaris Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, ve Kemalpaşaspor takımlarında forma giyip aktif futbolculuk yaşamını 2005 yılında tamamladı. Bu süreç boyunca 308 maça çıkıp 34 gol kaydetti.

HÜSEYİN EROĞLU'NUN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi’de başladı. 2007’de Türkiye ikincisi, 2010’da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1’incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı. 17 Mayıs 2022'ye kadar görevine devam eden Eroğlu, Altınordu'nun başında çıktığı 359 maçta 163 galibiyet aldı. 26 Eylül 2022'de Samsunspor ile anlaştı. Aynı sezon takımını şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkardı.

SAMSUNSPOR'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığını bildirdi.

