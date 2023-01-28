Hüseyin Kağıt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hüseyin Kağıt, Şarkılar Bizi Söyler'de Ankara havasıyla müzik ziyafeti yaşatacak!

Hüseyin Kağıt, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği ve sahnede söylediği Hayatı Tesbih yapmışım, Sevmek Ne Güzel, Keyfimiz Ellere Dert Oldu, Ağlarım gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Hüseyin Kağıt kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Hüseyin Kağıt hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR?

Hüseyin Kağıt, Hüseyin Kağıt 1982 yılında Ankara'nın Hayman ilçesinde dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı, Tayfun Soydemir'in sözlerini yazdığı ve Hüseyin Kağıt ile birlikte Özkan Özcan'ın söylediği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısıyla adını milyonlara duyurmayı başardı.

Hüseyin Kağıt, etkinliklerde konserler vermeye devam etmekte ve sahne almaktadır

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU HÜSEYİN KAĞIT'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Hüseyin Kağıt'ın şarkı ve albümleri:

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012

