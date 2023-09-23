MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında? Sofram Balık'ın Şefi Hüseyin Kankaya MsterChef'te!

Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında? Sofram Balık'ın Şefi Hüseyin Kankaya MsterChef'te!

23.09.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hüseyin Kankaya MasterChef All Star'a konuk olmasıyla gündem oldu. Sofram Balık Restaurantının şefi olan Kankaya, yarışmacılar kadar izleyicileri de etkiledi. Kullanıcılar ünlü şefin hayatını ve kim olduğunu araştırıyor. Peki, Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında? Sofram Balık'ın Şefi Hüseyin Kankaya MsterChef'te!

Hüseyin Kankaya deniz ürünleri taco tarifiyle MasterChef'e konuk oldu. Şefin çalıştığı Sofram Balık restaurantı ile ilgili aramalar da aynı doğrultuda hız kazandı. Kullanıcılar şefin yaşını ve meslek hayatını araştırıyor. İşte Şef Hüseyin Kankaya ile ilgili merak edilen detaylar...

ŞEF HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Kankaya, 7 yaşından bugüne Istanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiştir.

Hüseyin Kankaya, 1978' den bugüne Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini yapıyor.

kapak_100741

Kankaya,"Yemek Bir Ödül Olmalıdır" sloganı ile yola çıktı. Kankaya, uzun yıllar Türkiye ve ülke dışından birçok önemli simayı işletmesinde ağırlamıştır. Kendine özgü mutfağında sunduğu 1750 çeşit birbirinden ilginç lezzetler arasında, çok sayıda seçenek var.

MASTERCHEF'TEKİ TAVRLARIYLA GÜNDEM OLDU

Şef Hüseyin Kankaya aile geleneği ve tutkusu sayesinde deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan bir şef ve işletmeci olarak ön plana çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (16)

MasterChef'e konuk olan ünlü şef, tavırlarıyla hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça etkiledi. Şef yarışmacılara kendi ürün listesinde yer alan deniz ürünleri taco yaptırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağıtçı Hüseyin bakın kim çıktı! Aile boyu ünlülerAğıtçı Hüseyin bakın kim çıktı! Aile boyu ünlüler
TRT World’den Büyük Başarı! Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Finale KaldıTRT World’den Büyük Başarı! Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Finale Kaldı
Bomba isim daha geliyor! Usta oyuncu kadroda Bomba isim daha geliyor! Usta oyuncu kadroda

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.