Hüseyin Kankaya kimdir, kaç yaşında? Sofram Balık'ın Şefi Hüseyin Kankaya MsterChef'te!

Hüseyin Kankaya deniz ürünleri taco tarifiyle MasterChef'e konuk oldu. Şefin çalıştığı Sofram Balık restaurantı ile ilgili aramalar da aynı doğrultuda hız kazandı. Kullanıcılar şefin yaşını ve meslek hayatını araştırıyor. İşte Şef Hüseyin Kankaya ile ilgili merak edilen detaylar...

ŞEF HÜSEYİN KANKAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu, evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Kankaya, 7 yaşından bugüne Istanbul Silivri Selimpaşa'da kendine özgü mutfağında ve aile restaurantında yetişmiştir.

Hüseyin Kankaya, 1978' den bugüne Deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan Sofram Balık Restaurant'ın ikinci kuşak işletmeciliğini yapıyor.

Kankaya,"Yemek Bir Ödül Olmalıdır" sloganı ile yola çıktı. Kankaya, uzun yıllar Türkiye ve ülke dışından birçok önemli simayı işletmesinde ağırlamıştır. Kendine özgü mutfağında sunduğu 1750 çeşit birbirinden ilginç lezzetler arasında, çok sayıda seçenek var.

MASTERCHEF'TEKİ TAVRLARIYLA GÜNDEM OLDU

Şef Hüseyin Kankaya aile geleneği ve tutkusu sayesinde deniz ürünleri ve balık çeşitlerinde inovatif lezzetler sunan bir şef ve işletmeci olarak ön plana çıktı.

MasterChef'e konuk olan ünlü şef, tavırlarıyla hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça etkiledi. Şef yarışmacılara kendi ürün listesinde yer alan deniz ürünleri taco yaptırdı.



