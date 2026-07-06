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Daha 17 7. bölüm fragmanında Manifest sürpizi! Seyirci tatmin olmadı

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Daha 17'den yeni fragman geldi. Daha 17 dizisinin 7. bölüm fragmanında Manifest grubu da vardı. Ancak fragman seyirciyi tatmin etmedi.

Daha 17 7. bölüm fragmanında Manifest sürpizi! Seyirci tatmin olmadı

Yaz sezonuna damga vuran Daha 17 dizisi 6. bölümüyle 6 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi. Daha 17 dizisinin son bölümünde Aras kardeşinin öldüğü yalanını söyleyen gazetecinin ofisini bomboş bulunca Demir’in kendisinden bir nedenle saklandığını anlar. Küçük izleri birleştirdiğinde mesajları atan kişi olarak Serhat’tan şüphelenir.

Daha 17 7. bölüm fragmanında Manifest sürpizi! Seyirci tatmin olmadı 1

Diğer taraftan Teoman, Serhat’ın Aras’la konuştuğu telefonu bulmuş ve kayıtlı tek numarayı aradığında karşısında Aras’ın sesini duymuştur. Serhat ve Aras’ın bir işler çevirdiğini düşünen Teoman o tarafa yönelecek; ancak Hakan’ın gazabından kurtulamayacaktır. Teoman’ın Aras’la sürekli yan yana olması onun için geçmişin perdesinin zaman zaman aralanmasına neden olmaktadır. Şebnem, Aras’ın kim olduğunu öğrendiğinde kocasıyla birlikte daha sert önlem almak zorunda kalacaktır.

DAHA 17. FRAGMAN

Daha 17 biter bitmez 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. 7. bölüm fragmanında Manifest grubu da yer aldı. Ancak fragman seyirciyi pek de mutlu etmedi.

Sosyal medyada "Bu grup neden geldi anlamadım", "Fragmanı hiç beğenmedim Manifest olayı da gereksiz", "Fragman olmamış" yorumları yapıldı.

Daha 17 7. bölüm fragmanında Manifest sürpizi! Seyirci tatmin olmadı 2

Ancak Manifest'in gelişini heyecanla bekleyenler de vardı.

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Daha 17 dizisi
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kaldırın boyle saçma dizileri
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