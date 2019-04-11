Hüseyin Üneş: Hakemlere hakkımız haram olsun

Ligde kalacaklarına olan inancını dile getiren Üneş, hakemlere olan tepkisini Ziya Paşa'nın 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın' sözüyle dile getirdi. Yapılanların hakem hatası olarak görmediklerini ifade eden Üneş, "Sezon başı itibariyle her hafta hakkı hakemler tarafından alındı başka yerlere götürüldü. Bu hakemlere hakkımız haram olsun. Sadece sportif anlamda değil, mali anlamda da paramızı götürdüler kasamızdan. Yine de son olarak bizim her şeye rağmen sahada 11 kişiyle, 12 kişiyle mücadele etmemiz lazım. Hem teknik heyete, hem futbolculara bunu hatırlatıyoruz. Kol kola omuz omuza sahadaki 12 kişiyi yenmek zorundayız. Buna inancımız sonsuz. 7 maçın tamamını kazanıp bu ligde kalacağız. Sezon sonunda Allah göstermesin, ligden düşersek biz değil Türk futbolu küme düşecek" diye konuştu.

"OYUNCULARIN ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI VAR"

Akhisar maçı hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılarda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Her türlü olumsuzluğa, hakem hatalarına rağmen teslim olmayacaklarını söyledi. Son ana kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Hamzaoğlu, Akhisar maçını kazanacaklarını dile getirdi. Futbolcuların üzerinde kazanamamanın getirdiği bir psikolojik baskı olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Kolay değil, bu psikolojiyi taşımak. Aylardan beri maç kazanamamanın yorgunluğu var takımın üzerinde. Bunu atmak kolay değil. Maça çıkıyoruz geride olmamıza rağmen savunmada pas yapıyoruz. Bu psikolojik bir durum. Yoksa takımın bireysel olarak temposu kötü değil. Bu psikolojiyi atmak için çabalıyoruz. Oyuncuları rahatlatmaya çalışıyoruz. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Başkan ve yönetim motive etmeye çalışıyor. Alacağımız galibiyetin getireceği moral motivasyon etkili oluyor. Bu hafta Akhisar maçında alacağımız galibiyet çok şeyi değiştirecek."