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Hüseyin Yücel: Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız yüzde 50'nin üzerinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, "Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

Hüseyin Yücel: Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız yüzde 50'nin üzerinde

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kırklareli'de katıldığı bir programın ardından gazetecilerin Beşiktaş ile ilgili sorularını yanıtladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesini değerlendiren Yücel, takımın başına gelecek yeni hocaya yönetimin karar vereceğini söyledi.

Yücel, şunları söyledi: "Şenol hoca bizimle beraber çok güzel 4 sezon geçirdi. İki şampiyonluk elde ettik, hatta bu şampiyonlukların birinde stadımız dahi yoktu. Ondan dolayı bana göre Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. Diğer taraftan bizde gösterdiği başarıyı milli takımda gösterir, gösterecek gibi de oldu. İlk iki maçında ikide iki yaptı, inşallah bunun devamı da gelir. Çünkü her zaman gerek bizim başkanımız olsun gerek yönetim kurulu üyelerimiz hep şunu söylüyor. Beşiktaşlıyız, Beşiktaş bizim ama A Milli Takım tüm Türkiye'nin hepimizin. O yüzden kırgınlığımız olması zaten söz konusu değil. Milli takım hepimizin. Diğer taraftan Beşiktaş'ta bir seçim süreci var. 12 Mayıs tarih olarak da ilan edildi. Bizim orada sayın başkanımızda çok net ifadesi var. birçok mecrada da bunu tekrarladı. Bir ay süre sonra seçim varken bir hocayla oturup anlaşmak yeni gelecek yönetime etik anlamda çok doğru bulmuyoruz. Ama yapılacak iş tabi ki şu olur seçimin ertesi günü yeni hoca çalışmalarına start verilir ve en kısa zamanda Beşiktaş'a yakışacak, Beşiktaş'ı önümüzdeki sezonlarda başarıya ulaştıracak, şampiyonluklara ulaştıracak bir hocayla anlaşacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın."

"FİKSTÜR AVANTAJI BEŞİKTAŞ'IN"
Bir gazetecinin Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi' şansını sorması üzerine Hüseyin Yücel, "Şampiyonlar Ligi'ne kesinlikle gitmeyi düşünüyoruz. Fikstüre baktığımızda da şansımız bana göre yüzde 50'nin üzerinde. Fikstür avantajıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansımız var. Tabii bu akşam Başakşehir maçı çok önemli. Yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Başakşehir ligin başlangıcından bu yana çok disiplinli oynayan bir takım. Çok iyi bir kadrosu olan organize olmuş bir takım. Ama tabii ki bizim bu maçta saha avantajımız olacak. Bu saha avantajını da kullanıp özelikle Rizespor maçında yakaladığımız havayı kendi stadımızda taraftarlarımızla birlikte yansıtabilirsek ben hiçbir neden görmüyorum ki bu maçtan 3 puan alıp çıkmayalım. İnşallah gülen taraf Beşiktaş olacak. Ama öncelikle centilmence, hakem hatalarının az olduğu hak edenin kazanacağı bir maç olacak" dedi.

Gazetecilerin skor tahmini sorusuna ise Yücel, maçı 2-1 Beşiktaş'ın kazanacağını söyledi.

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