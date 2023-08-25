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Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

25.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosikletli şahıslar, gece yarısı husumetli oldukları şahsın iş yerine kurşun yağdırdı.

İş yerinin camına beş kurşun isabet ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Fatih Mahallesi Birsen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler motosikletle husumetli oldukları kişinin iş yerinin önüne gelerek, iş yerinin camına doğru ateş etmeye başladı. Şahısların silahından çıkan 5 kurşun iş yerinin camına isabet etti. Saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay esnasında dükkanın kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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