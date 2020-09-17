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Hüyük’te 500 kınalı keklik doğaya salındı

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla Hüyük ilçesinde doğaya kınalı keklik salındı.

Hüyük’te 500 kınalı keklik doğaya salındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.
Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliği desteklemek maksadıyla Hüyük ilçesinde doğaya kınalı keklik salındı. İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’ndeki programa Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Şube Müdürü Onur Budak, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir katıldı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, bir süre önce de Hüyük’te kınalı kekliklerin doğada farklı alanlara salındığını belirterek, ilçedeki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe desteklerinden ötürü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü M.Tuğrul Şahin’e ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Hüyük’te 500 kınalı keklik doğaya salındı

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