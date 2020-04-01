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Hüyük’te halk pazarının kurulması iki hafta süreyle yasaklandı

KONYA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlem almak maksadıyla şehir merkezindeki halka açık pazarın kurulmasının iki hafta süreyle yasaklandığı bildirildi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kişisel ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçemizde iki hafta süreyle açık pazar kurulmayacaktır.

Hüyük’te halk pazarının kurulması iki hafta süreyle yasaklandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlem almak maksadıyla şehir merkezindeki halka açık pazarın kurulmasının iki hafta süreyle yasaklandığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kişisel ve belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçemizde iki hafta süreyle açık pazar kurulmayacaktır. Kaymakamlığımız öncülüğünde oluşturulan vefa ve sosyal destek görevlilerimiz tarafından 65 yaş üzerinde olan hemşerilerimize talepleri doğrultusunda destek olma çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyemiz her gün ilçe merkezi ve 3 mahallede dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürmekte olup yarın itibari ile ilçemize bağlı Tolca, Budak ve Kıreli mahallesinin sahil kısımlarında püskürtme yöntemi ile ilaçlama yapılacaktır. Aynı zamanda hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerimizin de tamamı ilaçlanacaktır" paylaşımını yaptı. Hüyük ilçe merkezinde her hafta perşembe günleri açık pazar kuruluyor. Bu kapsamda yarın ve önümüzdeki hafta perşembe günü belediye başkanlığının aldığı yasak kararı uyarınca açık pazarın iki hafta süreyle kurulmayacağı belirtildi.
Başkan Çiğdem, "Tüm dünya ve ülkemiz salgın sebebi ile zor bir sınavdan geçmektedir. Allah’ın izni ile bu da geçecektir. Bu süreçte mülk sahibi hemşehrilerimizin kiracılarına şartları göz önünde bulundurarak destek olmalarını da hassaten rica ediyorum" diyerek ilçe halkına evde kal çağrısını yineledi.

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