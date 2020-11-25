Hüyük’te kaymakam ve belediye başkanı okulları ziyaret etti

Konya’nın Hüyük ilçesinde Kaymakam Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, kendilerine eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal’la birlikte Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede bulunan okullara ziyaret gerçekleştirerek eğitim camiası mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde, öğretmenlerin gününü kutlayan ve bir süre sohbet eden Kaymakam Demirkol ve Belediye Başkanı Çiğdem, eğitim camiasının mensuplarına hediyelerini verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

