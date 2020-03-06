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Hüyük’te meclis toplantısı İlmen Mahallesinde düzenlendi

KONYA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Belediye Meclisi toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde yapılmaya devam ediyor.Hüyük Belediyesi tarafından başlatılan “Dış Mahallelerde Meclis Toplantıları” döneminin ardından Mart ayı olağan meclis toplantısı ilçeye bağlı İlmen Mahallesinde gerçekleştirildi.

Hüyük’te meclis toplantısı İlmen Mahallesinde düzenlendi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Belediye Meclisi toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde yapılmaya devam ediyor.
Hüyük Belediyesi tarafından başlatılan “Dış Mahallelerde Meclis Toplantıları” döneminin ardından Mart ayı olağan meclis toplantısı ilçeye bağlı İlmen Mahallesinde gerçekleştirildi. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in başkanlık ettiği meclis toplantısını yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinleri de izledi. Toplantıda konuşan Başkan Çiğdem, göreve gelir gelmez ilçede belediye meclis toplantılarını her ay bir mahallede halkla iç içe olarak yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, “Bu çerçevede başlayan bu yeni dönemde Mart ayının olağan meclis toplantısı için de meclis üyelerimizle birlikte İlmen Mahallemizde bulunuyoruz” dedi.
Yerelden ve taşradan yönetimin önemine konuşmasında vurgu yapan Başkan Çiğdem, ilçeye hizmet ederken mahalle sakinleriyle birlikte toplumun her kesiminin görüş ve düşüncelerinden de istifade etmenin gayretinde olduklarını, bu anlamda istişare etmeye çok önem verdiklerini dile getirdi. Çiğdem, dış mahallelerde düzenlenen meclis toplantılarına bu anlamda yöre halkının katılımının çok önemli olduğunu vurgulayarak mahalle sakinlerini bu çerçevede dinlemek için bir arada olduklarını hatırlattı.
Toplantıda, ihtiyaç duyulan yerleşim merkezlerinde yeni arsa üretimi için parselasyon çalışmaları konusu ele alınırken, çalışması tamamlanan parsellerin ise satış ve kiralanması konusu karara bağlandı. Toplantıda ayrıca, İlmen Göleti’nin yapımı için Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilecek olan ödeneğin müjdesi de verildi.

Hüyük’te meclis toplantısı İlmen Mahallesinde düzenlendi

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