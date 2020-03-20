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Hüyük’te zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

KONYA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimi gerçekleştirdi.Hüyük İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in talimatı üzerine başlattığı denetimlerde, Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Hüyük’te zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri pazar yerinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Hüyük İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in talimatı üzerine başlattığı denetimlerde, Perşembe günleri pazar kurulan alanda özellikle açıkta satışa sunulan gıda maddelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Hijyen kurallarına uygun olmadığının tespit edildiği bazı tezgahların açılmasına ekiplerce izin verilmedi. Belediye ekipleri ve zabıtalar pazar yerinde korona virüse karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunurken, pazar yerinde çok az sayıda pazar esnafının tezgah açması dikkat çekti.
Öte yandan, zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarına bir süre eşlik eden Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, bol kazançlar dileğinde bulunduğu pazarcı esnafına korona virüse karşı tedbirli ve dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

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