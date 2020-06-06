Huzur evi sakinlerine bocce sahası kuruldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Melek Nişancı Huzurevi sakinlerinin yorulmadan spor yapabilmelerine imkan sağlayan Bocce sahasının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Hendek Belediyesi tarafından Melek Nişancı Huzurevinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel olarak seçilen ‘Bocce’ sporunun yapılması için 200 metrekarelik bir alanda bocce sahası inşa edildi. Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tamamlanarak hizmete sunulan bocce sahasında uzay çatı çelik konstrüksiyon sistemi kuruldu. Tek kulvardan oluşacak şekilde oluşturulan bocce sahasında oturma ve seyirci alanı düzenlemeleri ile çevre düzenlemesi yapıldı. Kilitli parke, bordür ve engelsiz bir ulaşım için yaşlılarımıza rahat ve güzel bir ortam sunuldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte huzur evi sakinleri çok mutlu oldu.

Hayalimiz gerçek oldu

6-7 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen Melek Nişancı Huzurevi Müdürü F. Nurdan Avcı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaptırılan Bocce sahasında yaşlılarımız sporlarını icra ediyor. Pandemi sürecinde sahamızın olması yaşlılarımızın vakitlerini değerlendirmesini sağladı. 60 yaş üstü huzur liginin olduğu bocce; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Bizde bu ligde diğer huzur evleriyle birlikte yarışıyoruz. Sahamız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonraki süreçte inşallah şampiyonluklar bizi bekliyor. Yaşlılarımızın motivasyonu da çok yüksek. Başkamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.