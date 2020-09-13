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Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar

SİİRT HABERLERİ  | 13.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamına kavuşan Çemikare Yaylası'nda tescilli Pervari balı üretmenin mutluluğunu yaşayan üreticiler, bu yıl hasadın verimli geçmesini bekliyor - Üretici Cemal Tomris: - "Pervari Çemikare Yaylası'nda doğayla iç içe, evimizden uzak, zahmetli ve yorucu zaman geçirdik. Arılarımızın çalışma durumunu inceliyor, bakımını yapıyoruz" - Özcan Tunç: - "Devletimizin de desteğiyle üretim yeni tip koronavirüse rağmen düşmedi"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan ve zengin florasıyla ilgi çeken Çemikare Yaylası'nda bal üretiyor.

"Pervari balı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 17 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen balın üretimini yapanlar, ilçedeki 2 bin 47 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nda ailelerinden uzakta, doğayla iç içe karakovan balı üretimi için çalışıyor.

Yaklaşan hasatla yüzleri gülen arıcılar, yaklaşık 5 aydır huzurla mesailerini sürdürdükleri yaylada tadı ve aromasıyla hem göze hem damağa hitap eden balı üretirken kaliteden ödün vermiyor.

Üreticilerden Cemal Tomris, AA muhabirine, havaların yağışlı olduğu dönemde zorlu hava ve arazi koşullarında geldikleri yaylada huzur ve güven ortamında bal üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dededen toruna 4 kuşaktır bal üretimi yaptıklarını anlatan Tomris, "Pervari Çemikare Yaylası'nda doğayla iç içe, evimizden uzak, zahmetli ve yorucu zaman geçirdik. Arılarımızın çalışma durumunu inceliyor, bakımını yapıyoruz. Şu an fenni kovanında ürettiğimiz gelin ve çoban balımız mevcut. Balımız sıralanmaya başladı ve çok yakın zamanda petek dolacak. Peteği tamamen ören arımız bunu da endemik bitki örtüsünden topluyor." dedi.

Bazı peteklerin beyaz, bazılarının ise kahverengi olduğuna dikkati çeken Tomris, bu durumun yavru yetiştirme durumuyla ilgili olduğunu ve her 2 petek arasında kalite açısından bir fark olmadığını belirtti.

Türkiye'nin tarihi lezzeti olan karakovan balını üretmekten mutlu olduklarını aktaran Tomris, "Yaylada 5 aydır ailelerimizden uzak bal üretimi yapıyoruz. Doğanın zorluklarına rağmen yaylada arıcılık yapıyoruz. Hasat zamanını umutla bekliyoruz. Huzur ve güven ortamında bal üretmenin keyfini yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Ürettiğimiz balı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"

Münevver Uslu da 20 yıldır arıcılık yaptığını ve Çemikare Yaylası'nda konakladıklarını dile getirdi.

Yaylada binbir çeşit bitki örtüsünün bulunduğuna dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

"Burada arı daha iyi beslendiği için iyi bal yapıyor. Yaylada bizim gibi çok sayıda üretici var. Yüksek rakımlı olduğu için hava da serin. Arkadaşlarla üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz balı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Hatta talebe yetişemiyoruz. Yakın zamanda balımızın hasadını yapıp, ailemize kavuşacağız."

- Koronavirüse rağmen üretim düşmedi

Özcan Tunç da Pervari balının Türkiye'de yoğun talep gören bir bal çeşidi olduğunu belirtti.

Yüksek rekolte beklediklerini anlatan Tunç, "Balın güzelliği arıların özünü aldığı bitki örtüsünden kaynaklanıyor. Son birkaç yıldır köydeki arıcılarla bölgeye gelerek üretime yardım ediyorum. Arıcılık Pervari bölgesinde çok sayıda ailenin geçim kaynağı oldu. Devletimizin de desteğiyle üretim yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen düşmedi." ifadelerini kullandı.

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