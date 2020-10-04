Huzurevi sakinleri eğlendi

Adana’da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğlence etkinliği düzenlendi.

Huzurevi Müdürü Serdar Güneş tarafından organize edilen etkinlik merkezin bahçesinde gerçekleştirildi. Güneş, huzurevinde kalan yaşlıların korona virüse yakalanmamaları konusunda özel tedbirler alarak, kendilerini sosyal mesafe ve maske takma konularında sürekli uyardıklarını söyledi.

Yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi adına yaptıkları çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Güneş, "Bizler misafirlerimiz olan koca çınarlar için varız. Gönlümüz ve kalbimiz yaşlılarımız için çarpıyor" dedi.

Güneş, konuşmasının ardından hazırladıkları pastayı yaşlılar ile birlikte kesti. Ardından, masaları tek tek dolaşarak gül dağıtarak huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Günü’nü kutladı.

Etkinlikte, yaşlılar şiirler okuyup, söyledikleri şarkılar eşliğinde huzurevi personeli ile birlikte gönüllerince eğlendi.

