YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

Huzurevi sakinleri Kovid-19 aşısı uygulamasından memnun

27.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzurevi sakini 70 yaşındaki Hüseyin Şahin: "Samimiyetle söylüyorum aşı olduktan sonra kendimi daha pozitif ve güçlü hissediyorum" - 72 yaşındaki Sevil Seyhan: "Aşı koruyucu kalkan, vatandaşlarımız da çekinmesin. Lütfen kurallara uysunlar. Kendimi son derece güvende hissediyorum"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısını yaptıran Mersin'deki huzurevi sakinleri, uygulamadan memnuniyet duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CoronaVac aşısı, ülke genelindeki huzurevleri ve bakımevleri sakinlerine uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda aşı olan Mersin'in Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri, sağlıkçıların ardından aşı önceliğinin kendilerine tanınmasından memnuniyet duyuyor.

- "Daha pozitif ve güçlü hissediyorum"

Huzurevi sakini 70 yaşındaki Hüseyin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı konusunda ilk olarak sağlık çalışanlarından bilgi aldıklarını söyledi.

Aşı olduktan sonra vücudunun herhangi bir yan etki göstermediğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hiç çekinmeden aşı oldum. Kendimi iyi hissediyorum. Sıkıntı görmedim. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız 'aşınızı yaptırın' diyorsa tereddütsüz yaptırmak lazım. Aşımı yaptırdım, gereken kurallara uyuyorum. Samimiyetle söylüyorum aşı olduktan sonra kendimi daha pozitif ve güçlü hissediyorum. Daha diriyim ve daha güvendeyim."

Meryem Samuray (74), aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadığını dile getirerek, herkesin çekinmeden aşı olması gerektiğini anlattı.

- "Hizmet ayağımıza kadar geldi"

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Hanım Acar, sağlık çalışanlarının ardından önceliğin kendilerine verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Acar, "Aşının bana zararı olmayacaksa niye yaptırmayayım. Devletimiz bize bu hakkı veriyor. Vatandaşlarımız aşısını olsun. Zararlı bir şey değil. Hizmet ayağımıza kadar geldi." diye konuştu.

İsmail Hakkı Buyuran (81) da aşı olduktan sonra kendini daha rahat hissettiğini söyledi.

Lütfiye Toroman (56), hiçbir çekincesi olmadan aşısını yaptırdığını kaydetti.

Aşı yaptırmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Toroman, "Ben haberlerde izledim, Cumhurbaşkanımız da aşı oldu. O olduktan sonra ben dünden olurum. Neden olmayayım?" dedi.

- "Kendimi son derece güvende hissediyorum"

Sevil Seyhan (72), aşının önlem açısından çok güzel olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İyi bir çalışma. Virüsten korunacağımızı düşünüyorum. Aşı koruyucu kalkan, vatandaşlarımız da çekinmesin. Lütfen kurallara uysunlar. Kendimi son derece güvende hissediyorum. Cumhurbaşkanımız çok zeki, korkusuz ve sağduyulu bir insan. Ona çok teşekkür ediyorum. Bizi unutmadı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:40
Öğle
12:59
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Emel Eczanesi
Akdeniz
Emel Eczanesi
Akdeniz
Emel Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Mersinden Kadın Kooperatifi, 2021-2024 Stratejik Planını hazırladı

Mersinden Kadın Kooperatifi, 2021-2024 Stratejik Planını hazırladı

Tarsus Belediyesinden 4 günde 20 açılış

Tarsus Belediyesinden 4 günde 20 açılış

Büyükşehir Belediyesinden Kazanlı’da asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesinden Kazanlı’da asfalt çalışması

Mersin polisi uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

Mersin polisi uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

Mersin’de ’İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Mersin’de ’İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’ yapıldı

Mersin polisi, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

Mersin polisi, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede Türkiye birincisi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.