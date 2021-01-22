YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Huzurevi sakinlerine korona aşısı yapıldı

Huzurevi sakinlerine korona aşısı yapıldı

22.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 85 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı.
Sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edildi. Kdz. Ereğli ilçesinde yer alan İzmirlioğlu huzurevi ve çocuk esirgeme ön kabuldeki 35 yaşlıya ve kurumda çalışan 20 personele koronavirüs aşısı yapıldı.
Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 aşı uygulama süreci kapsamında alınan bilgiye göre ilçe sağlık müdürlüğüne randevu alarak talepte bulunan 85 yaş üstü ve evlerinde bulunan 65 yaş üstü yakınlarının da aşılaması evlerine gidilerek yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
13:09
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Ormanlı’da tüm yollar açıldı

Kdz. Ereğli Belediyesinde koordine toplantısı yapıldı

Kdz. Ereğli Belediyesinde koordine toplantısı yapıldı

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti

Alaplı’da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Alaplı’da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

EBA çekimlerine Kdz. Ereğli’den de İngilizce öğretmeni katıldı

EBA çekimlerine Kdz. Ereğli’den de İngilizce öğretmeni katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.