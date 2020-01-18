Huzurevinde kalan sanatçı Rıza Konyalı türkülerini arkadaşları için söylüyor

Askerlik dönüşü İzmir'e yerleşen sanatçı, bir tanıdığının vasıtasıyla İstanbul'da ilk taş plağını doldurdu. Yavaş yavaş ismini duyuran Konyalı, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser, Neşe Karaböcek gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

Saz çalan amca çocuklarından da etkilenen Konyalı, müziğe cura çalarak adım attı. Çocuklarındaki yeteneğini fark eden aile, o dönem evlerindeki 2 atı satıp küçük Rıza'ya saz aldı.

İlerlemiş yaşına rağmen sazını elinden bırakmayan Konyalı, huzurevi sakinlerinin "müzik" isteğini de geri çevirmiyor.

Türküleriyle kimi zaman neşelendiren kimi zaman da hüzünlendiren Rıza Konyalı, huzurevine ayrı bir renk katıyor.

Rıza Konyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saz çalmaya başladığı gün ünlü biri olacağının hiç aklından geçmediğini söyledi.

Besteleri ve söylediği türkülerde Türk halkının gönlünde taht kurmayı başardığını dile getiren Konyalı, şöyle konuştu:

"Sanat yaşantım 1956 yılında İstanbul'da Müzeyyen Senar ile tanıştıktan sonra değişti. Bir gazinoda uzun hava okumuştum. O esnada kendisi de oradaymış. Beni kulise çağırdı ve türküyü bir daha okudum ve gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra onun vasıtasıyla ilk taş plağımı çıkarmış oldum."

Memleketinin tanınması için 1980 yılında Keleşer olan soyadını Konyalı olarak değiştirdiğini anlatan sanatçı, yaşamı boyunca sazından bir an bile olsun ayrılmadığını vurguladı.

"Sazım benim hayatım, onsuz yaşayamam." diye konuşan Konyalı, "Her sabah sazımı çalarım. 67 yıllık arkadaşım benim. Benim ekmek torbamdı. Sahnede onun sayesinde para kazandım. Sanat hayatım onun sayesinde devam ediyor. Huzurevinde bile beste yapmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.