Huzurevinde tanışıp evlendiler

Adana'da rahatsızlığı nedeniyle 4 yıl önce huzurevine yerleşen emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz ile burada tanıştığı Vesile Uğurluel, huzurevinde düzenlenen törenle evlendi.

Şeker rahatsızlığı nedeniyle 2018 yılında Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen 65 yaşındaki Mehmet Mithat Cengiz, kuruma 6 ay önce gelen Vesile Uğurluel (66) ile tanıştı.

Cengiz, rahatsızlığı sırasında yalnız bırakmayan, sürekli kendisiyle ilgilenen Uğurluel'e, huzurevi personelinin de desteğiyle 14 Şubat Sevgiler Günü'nde evlilik teklifinde bulundu.

Sevgililer Günü'nde nişanlanan Cengiz ve Uğurluel için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve kurum personelinin desteğiyle huzurevinde nikah töreni düzenlendi.

Cengiz ve Uğurluel'in nikah şahitliğini Özer, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Çevik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Umut Zeybek ve Huzurevi Müdürü Serdar Güneş yaptı.

Törende "evet" diyen çiftin nikahının kıyılmasının ardından İl Müdürü Özer, evlilik cüzdanını Vesile Cengiz'e verdi.

Nikahın ardından ilk danslarını yapan Cengiz çifti, daha sonra huzurevindeki arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

- "Huzurevimize hastalık girmedi ama sevgi, aşk ve güzellik girdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, AA muhabirine, huzurevinde tanışarak birbirine seven çiftin özel bir organizasyonla düğünlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Huzurevinde Kovid-19 sürecinde tanışan çiftin bu özel gününe şahitlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Çiftimiz, bu yaşam yolculuğunda bir araya gelip evlenmek istediklerini söyleyince biz de çok heyecanlandık. Bu mutluluğa ortak olmak için çiftimizin yanındayız. 15-21 Mayıs Aile Haftası, biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ismi aileyle başlayan bir bakanlığın yöneticileri ve çalışanlarıyız. Aile kavramı son derece önemli. Bugün bir aile kuracağız, heyecanlıyız. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu huzurevi pandemide bile çok büyük başarılara imza attı, bir tane bile hastalık girmedi. Huzurevimize hastalık girmedi ama sevgi, aşk ve güzellik girdi."

- Çift kendi evlerine yerleşecek

Mehmet Mithat Cengiz de huzurevinde sağlığın yanı sıra mutluluğu da bulduğunu ve çok güzel bir organizasyonla evlendiğini ifade etti.

Evlendikten sonra huzurevinden ayrılarak kendi evlerinde yaşayacaklarını aktaran Cengiz, "Ben buradan 4 yıl faydalandım. Artık sağlığım yerinde ve dışarıda hayatımı devam ettirebilirim. Başka ihtiyacı olan bir kişi faydalansın bizim yerimize, Allah devletimize güç kuvvet versin." diye konuştu.

Vesile Cengiz de bu özel günü kendilerine en güzel şekilde yaşatan herkese teşekkür ederek, "Hayatımda ilk defa bana mutluluğu gösterdiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok duygulandım, hiç ummadığım şeyleri yaptılar, her şeyi burada gördüm. Bakanımız Derya Yanık'tan, Valimiz Süleyman Elban'dan ve huzurevindeki herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

