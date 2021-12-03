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Hyundai Assan'dan Hyundai Promise hizmeti

03.12.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: - "İkinci el ile ilgili tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz Hyundai Promise, tüm markaları içeren bir operasyona ve alt yapıya sahip"

İSTANBUL (AA) - Hyundai Assan, müşterilerinin ikinci eldeki tüm beklentilerini Hyundai Promise ile karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Assan'ın garantisi altında mevcut araçlara 0 km modellerle takas yapılırken aynı zamanda her bütçeye uygun, kullanılmış otomobilleri bulmak için geliştirilen Hyundai Promise, ikinci el operasyonlarında marka ve müşteri arasındaki memnuniyet oluşturuyor.

Hyundai Promise adlı site üzerinden hızlı ve kolay şekilde istediği aracı bulabilen tüketiciler aynı zamanda Hyundai Yetkili Satıcı’larıyla da yeni teknolojileri kullanarak interaktif iletişimler yapabiliyor.

Profesyonel ekiplerden oluşan kaliteli danışmanlık hizmetiyle de araçlar ve işlemler hakkında detaylı bilgiler alınıyor.

Hyundai Promise üzerinden satılan ikinci el araçlarda Hyundai distribütör garantisinin 5 yaş veya 100 bin km garantisi de devam ediyor.

Araçların servis bakım geçmişlerini de görerek güvenle satın alabilen tüketiciler, ekspertizi tam olarak yapılmış araçların daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını da şeffaf olarak öğrenilebiliyor.

Hyundai Promise araçları, Hyundai tarafından eğitilerek sertifikalandırılmış teknisyenler tarafından kontrolleri yapılmış araçlar olup, Hyundai’nin lider üretim uzmanlığından faydalanıyor.

Hyundai veya diğer markalara ait, ikinci el ekspertizi yapılmış araçlar için talepler öncelikli olarak Hyundai Promise bayilerine iletilebiliyor. Talep edilen araçlar bayilerin portföyünde bulunması halinde müşterilerle hemen iletişime geçiliyor.

Tüm araçların 46 farklı noktası, detaylı kontrolden geçirilerek en doğru bilgilerin ortaya çıkması sağlanıyor. Ayrıca dileyenler, aracına gerekli birçok işlem uygulatarak görünüm yenileme işlemlerini de yaptırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları kaydetti:

"İkinci el ile ilgili tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz “Hyundai Promise”, tüm markaları içeren bir operasyona ve alt yapıya sahip. Bu amaçla müşterilerimize en kaliteli şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Hyundai Promise Yetkili Satıcıları’mız aracılığıyla “Fiyat Teklifi Verme, 46 Nokta Kontrolü, Araç Görünüm Yenileme, Devir İşlemleri, Takas Olanağı, Kredi Seçenekleri, Kasko ve Sigorta gibi hizmetleri sunarak, müşterilerimize ve memnuniyetlerine olan önemi her daim öncelikli prensip olarak benimsiyoruz. Müşterilerimiz, ikinci el ile ilgili tüm işlemlerinde gönül rahatlığı ile Hyundai Promise’i tercih edebilirler."

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