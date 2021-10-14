HYVIA ilk hidrojen prototiplerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu ve Plug Power ortak yatırımı HYVIA, Renault Master Van H2-TECH prototipini tanıttı.

HYVIA açıklamasına göre, yeni araç sıfır karbondioksit (CO2) emisyonu, artırılmış menzil ve hızlı yakıt dolum süresiyle öne çıkıyor. 12 metreküp kargo hacmine ve 500 kilometreye kadar menzile sahip minibüs 2022'de sunulacak. 30 kW'lık bir yakıt hücresi ile donatılan araç, yıl sonuna kadar Fransa'da üretime girecek. Araç, motor ve hidrojen entegrasyonu da Fransa'da gerçekleştirilecek.

Hidrojen Dolum İstasyonu prototipini de tanıtan HYVIA, çevre dostu hidrojen dağıtımı ile yakıt dolum altyapısı eksikliğinin üstesinden gelmeyi hedefliyor. Kullanımı basit ve güvenli olan istasyon, yıl sonuna kadar Fransa'da monte edilmeye başlanacak.

Bu prototipler, bir dizi yakıt hücreli hafif ticari araçla birlikte çevre dostu hidrojen üretimi ve dağıtımı da dahil olmak üzere HYVIA ekosisteminin ilk somut örneğini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HYVIA Üst Yöneticisi (CEO) David Holderbach, "İlk hidrojen prototiplerimizi tanıtmaktan gurur duyuyorum. HYVIA olarak hidrojenli ulaşımının zorluklarını aşmak için müşterilerimize özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyoruz. HYVIA, karbonsuz bir ulaşım için tüm ekosistemini bölgelere ve profesyonel filolara entegre edecek. Renault Grubu ve Plug Power gibi iki liderin güçlü yanları ve yetkinliklerini bir araya getiren HYVIA hızla gelişiyor." ifadelerini kullandı.

- Renault Master Van H2-TECH prototipi

Master Van H2-TECH, sıfır karbondioksit emisyonu, artırılmış menzil ve hızlı yakıt dolum süresi sağlıyor. Özellikle hafif ticari araçlar için oldukça önemli olan hidrojenli ulaşım, büyük yükler ve yoğun kullanım için uzun menzil sağlamada bir çözüm sunuyor.

Master Van H2-TECH, 12 metreküp kargo hacmi ve 500 kilometreye kadar menziliyle yükleri taşımaya yönelik büyük bir minibüs olarak 2022'de piyasaya çıkacak. Master Van H2-TECH, 30 kW'lık yakıt hücresi, 33 kWsa'lik bir batarya ve 6 kg hidrojen tankları (4 adet 1,5 kg'lık tank) ile donatıldı.

Master Van, Fransa'da Batilly fabrikasında üretiliyor. Elektrik ve hidrojen entegrasyonu, Gretz-Armainvilliers'deki Renault Grubu iştiraki olan PVI tarafından gerçekleştiriliyor. Motor, Cleon fabrikasında üretiliyor. Yakıt hücresi, yılsonuna kadar Renault Flins fabrikasında monte edilecek. Hidrojen tankları ise Fransa'da Faurecia'dan tedarik edilecek.

- Hidrojen Dolum İstasyonu prototipi

HYVIA'nın Hidrojen Dolum İstasyonu, hızlı yakıt doldurma süresi sağlıyor. Araç kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak ise içten yanmalı motor kadar basit hale geliyor ve yaklaşık 5 dakika yeterli oluyor. 350 veya 700 bar olarak bulunuyor.

İstasyonun çalışma şekli de oldukça basit. Tedarik edilecek olan hidrojen ya yerinde su elektrolizi kullanılarak üretilecek ya da gaz tüplü römorklar kullanılarak toplu olarak tedarik edilebilecek. Sistem, gerektiğinde de dolum öncesi hidrojeni (H2) depoya sıkıştırıyor.

Oldukça güvenli olan sistem tüm yönetmelikleri karşılayacak şekilde tasarlandı. Hidrojen Dolum İstasyonları kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor. HYVIA'nın Hidrojen Dolum İstasyonu, yıl sonuna kadar Fransa'da Renault Flins fabrikasında üretilmeye başlanacak.

- HYVIA ekosistemi

Bu prototipler, çevre dostu hidrojen üretimi (elektroliz) ve dağıtım (Hidrojen Dolum İstasyonları) dahil olmak üzere, bir dizi yakıt hücresiyle çalışan hafif ticari araç (minibüs, şasi kabin ve şehir otobüsü) ile batarya elektrikli araçları tamamlayan eksiksiz HYVIA ekosisteminin ilk örneği olarak öne çıkıyor.

Gelecek prototipler arasında şunlar yer alıyor:

"Master Chassis Cab H2-TECH: daha da fazla kargo alanına (19 m3) ve 250 km menzile sahip büyük bir minibüs. Master Citybus H2-TECH: 300 km menzile sahip, işletmeler, belediyeler ve yerel kamu hizmetleri için ideal 15 yolcu kapasiteli şehir minibüsü."

