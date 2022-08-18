İade eş anlamlısı nedir? İadenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İade kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İade, TDK tarafından bir şeyi geri verme olarak tanımlanmaktadır. Daha çok iade etmek şeklinde birleşik olarak kullanılır. İade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler, cümledeki anlatıma göre tercih edilerek iade yerine kullanılabilir.

İade Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler Nelerdir?

Bir şeyi geri vermek anlamına gelen iade, sahibinden alınan bir şey veya satın alınan bir şey için kullanılabilir. Bazı durumlarda ise karşılıklı olarak yapma, mukabele etme, bir şeyin karşılığında yapma anlamına da gelir. İadenin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bunlar; reddetme, döndürmece ve iadelidir. Bu 3 kelimeden herhangi biri iade kelimesi yerine tercih edilebilir. Tabii ki cümlenin daha anlamlı ve doğru olması için cümle bütününe uygun olanı tercih etmek önemlidir. Bu nedenle iade eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken cümlenin tamamına bakmak gerekir.

İade Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

İade kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını daha iyi öğrenmek için bu kelimenin cümle içinde kullanımını görmek gerekir. Çünkü bir kelimenin cümle içinde kullanılması, o kelimenin pekişmesi açısından çok önemlidir.