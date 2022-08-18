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İade eş anlamlısı nedir? İadenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

15.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz, yapısı ve kelime dağarcığı ile oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dilimizdeki eş anlamlı kelimeler oldukça fazladır ve günlük konuşmada bu kelimeler sıkça karşımıza çıkmaktadır. İade kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler, cümle bütününe göre farklı yerlerde kullanılabilir. İşte iade ile aynı anlama gelen diğer kelimeler ve cümle içinde kullanım örnekleri...

İade eş anlamlısı nedir? İadenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İade kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İade, TDK tarafından bir şeyi geri verme olarak tanımlanmaktadır. Daha çok iade etmek şeklinde birleşik olarak kullanılır. İade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler, cümledeki anlatıma göre tercih edilerek iade yerine kullanılabilir.

İade Kelimesinin Eş Anlamlısı Sözcükler Nelerdir?

Bir şeyi geri vermek anlamına gelen iade, sahibinden alınan bir şey veya satın alınan bir şey için kullanılabilir. Bazı durumlarda ise karşılıklı olarak yapma, mukabele etme, bir şeyin karşılığında yapma anlamına da gelir. İadenin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bunlar; reddetme, döndürmece ve iadelidir. Bu 3 kelimeden herhangi biri iade kelimesi yerine tercih edilebilir. Tabii ki cümlenin daha anlamlı ve doğru olması için cümle bütününe uygun olanı tercih etmek önemlidir. Bu nedenle iade eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken cümlenin tamamına bakmak gerekir.

İade Kelimesinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

İade kelimesinin anlamını ve eş anlamlılarını daha iyi öğrenmek için bu kelimenin cümle içinde kullanımını görmek gerekir. Çünkü bir kelimenin cümle içinde kullanılması, o kelimenin pekişmesi açısından çok önemlidir.

  • Geçenlerde satın aldığım elbise defolu çıktığı için iade ettim.
  • Bana gece dışarı çıkmayı teklif etti; ancak bu teklifi iade ettim.
  • Birbirimizi iadeli olarak ziyaret ederiz.

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iade

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