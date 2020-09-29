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Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü ''Bana Messi'yi hatırlatıyor...''

İSPANYA HABERLERİ  | 29.09.2020 23:15 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden Celta Vigo'nun forvetteki en önemli oyuncusu Iago Aspas, Türk futbolcu Emre Mor'dan övgüyle söz etti.

Iago Aspas'tan Emre Mor'a övgü ''Bana Messi'yi hatırlatıyor...''

İspanya'nın Cadena Ser radyosuna demeç veren Aspas, "Emre farklı bir futbolcu. Bire birde bana Messi'nin gençliğini anımsatıyor. Saha içinde çok ateşli. Ayağında top ile çok hızlı hareket edebiliyor." şeklinde konuştu.

Aspas, "Emre sahip olduğu tüm özelliklerini sahada birleştirmeli. Eğer konsantrasyonunu sadece futbola verirse bize büyük yardımı olacak bir futbolcu. Bundan hiç kuşkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak Ağustos 2017'de 13 milyon avroya İspanyol kulübüne gelen Emre, futbol dışındaki hareketlerinden dolayı sorunlar yaşamış, zaman zaman kadro dışı kalmış ve ilk iki sezonunda beklenenin çok altında performans sergilemişti.

Geçen sezon kiralık olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında Celta Vigo'ya dönen Emre Mor, şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolla takımda ilk 11'deki yerini garantilemiş gözüküyor.

İspanyol basını, 23 yaşındaki Emre Mor'u "beklentileri yeniden yükseltmeyi başaran Celta'nın sürpriz transferi" olarak gösteriyor.

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