Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favori takımını açıkladı! "Herkes onlardan korksun"

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir iddia geldi. TV8 ekranlarında ligin gidişatını masaya yatıran deneyimli yorumcu, Trabzonspor'un performansını ve şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi.

"GALATASARAY'I DA BEŞİKTAŞ'I DA SÜRKLASE ETTİLER"

Trabzonspor'un zirve yarışına ortak olma sürecini anlatan Rıdvan Dilmen, takımın deplasman fobisini yendiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor takımı 3 puan geride. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, üst üste 3 deplasman kazandılar. Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da sürklase ettiler. Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi."

"DEVRE ARASINDA KADRO KALİTESİ ARTIKÇA KORKUN TRABZON'DAN"

Bordo-mavililerin mevcut durumu ve gelecek döneme dair beklentilerini paylaşan Dilmen, transfer uyarısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzon'dan. Şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim."