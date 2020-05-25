Ianis Hagi'nin bonservisini alıyorlar!

Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Rangers'ta kiralık olarak forma giyiyor. İskoç kulübü Romen futbolcunun, KRC Genk'teki bonservisini almayı planlıyor.
21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Glasgow ekibinin kiralık sözleşmesinin süresi dolduğunda Hagi'yi satın alma opsiyonu var.
Bonservis bedeli henüz açıklanmasa da; Rangers'in on numara mevkisinde oynayan Hagi için 6 milyon avro bedel ödemesi bekleniyor.
Ianis Hagi, bu sezon çıktığı 31 maçta, takımına 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. (Sporx)
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