IAS yöneticileri GGM fabrikasını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Teknoloji firması IAS yöneticileri, firmanın yönetim kurulu başkanı Yaşar Hakan Karabiber eşliğinde GwangJu Global Motors (GGM) fabrikasını ziyaret etti.

IAS'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore’deki endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanıldığı, tam entegre, yeni nesil otomotiv üretim fabrikası GGM’deki projesini başarıyla tamamladı. Firmanın caniasERP teknolojisini kullanarak ürettiği Hyundai Casper aracı kullanıcı ile buluştu.

IAS Güney Kore ve partneri Dfocus, Hyundai Motor Company & GwangJu Global Motors'daki projesinin ilk faz çalışmalarına 2020 itibarıyla başlamıştı. 2021 yılı itibarıyla finans grubu modülleri, proje modülü ve insan kaynakları modülleri canlı olarak kullanılmaya başlandı. 2021 yılının eylül ayıyla beraber fabrikayla eş zamanlı olarak uçtan uca tüm üretim süreçleri canlı kullanıma alınarak, proje başarıyla tamamlandı. Canias 4.0 teknolojileri altında sunulan kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP kullanılarak üretilen Güney Kore’nin yeni nesil aracı Hyundai Casper ise hem ülkenin önemli devlet adamları hem de kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber’in de eşlik ettiği IAS yöneticileri GGM fabrikasını ziyaret ederek, burada gerçekleştirilen projeyi yakından inceledi. IAS yetkilileri, ilerleyen dönemlerde bu projenin referans alınarak aynı sektörde benzer projelerin de gerçekleşmesinin planlandığını söylediler.

