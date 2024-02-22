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İBB Başkan adayı Kurum, Bahçelievler'de cemevi temel atma törenine katıldı

AA AA
22.02.2024 08:36 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'ne inşa edilecek cemevinin temeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un katıldığı törenle atıldı.

İBB Başkan adayı Kurum, Bahçelievler'de cemevi temel atma törenine katıldı

Kurum, törende yaptığı konuşmada, Bahçelievler Belediyesinin gayretiyle tamamlanacak cemevinin, kardeşçe yaşama ruhunu gelecek nesillere aktaracağını söyledi.

Göreve geldiği takdirde her İstanbullunun başkanı olacağını kaydeden Kurum, farklılıkları zenginlik olarak göreceğini ve İstanbul'u adaletle yöneteceğini belirtti.

Kurum, tüm İstanbul'a olduğu gibi Bahçelievler'e de huzuru getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenlere asla izin vermeyeceğiz. Bizi biz yapan değerlerimizle, inançlarımızla kardeşlerimizle dostça yaşadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul'u birlik ve beraberlik içinde birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, camilere ve cemevlerine destek olduklarını ve bunları oy kaygısıyla yapmadıklarını ifade ederek, cemevinin inşası için Kurum'dan destek istedi.

Kurum, bu talebe olumlu yanıt verdi.

Konuşmaların ardından cemevinin temeli, dede Serdar Gazi Karababa'nın duaları eşliğinde atıldı.

Törene, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ufuk Bektaş, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti MKYK Üyesi Metin Tarhan, cemevi dedeleri, bazı kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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Murat Kurum cem evi

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