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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

21.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun vefat eden amcası Mehmet Kaya'nın cenaze törenine katıldı.

Sabah saatlerinde eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen Ekrem İmamoğlu, Trabzon Sanatevi’ni ziyaret etti.

Sanatevi Başkanı Adnan Taç ile görüşen İmamoğlu, şehrin farklı bölgelerinden çekilen fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'ne giden İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun vefat eden amcası Mehmet Kaya'nın evinde akrabalarıyla bir araya geldi.

Kaya için ikindi namazına müteakip Kıran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İmamoğlu çifti, taziyeleri kabul etti.

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