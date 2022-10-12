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İBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldi

12.10.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla kutlanan "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında din görevlileriyle buluştu.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen yemekli toplantı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin aslında insanlık tarihine altın harflerle geçen bir sosyal, siyasal, ahlaki dönüşümün habercisi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Peygamberimizin en önemli özelliği el-Emin olmasıydı. Karşıtları dahi onun emanete riayet ettiğinden, sorumlulukları ehline, liyakat sahiplerine verdiğinden emindiler. Peygamberimizin bu sünnetini sizler, toplumun farklı kesimlerine ulaştırarak irşat görevini ifa ediyorsunuz." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Hazreti Muhammed'in sadece Müslümanların değil, ezilmiş tüm kesimlerin sözcüsü; toplumda en çok horlanan mazlumların koruyucusu olduğunu kaydetti.

Peygamberi örnek almanın, toplumda horlanan kim varsa halini sormak, düşüncesine bakmaksızın hakkını savunmak olduğunu dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Din görevlileri, dini anlatarak değil bizzat yaşayarak öğretirler. Din görevlileri, güzel ahlaklı olmayı öğütlemekle yetinmez, güzel ahlakın en doğru örneklerini bizzat sergilerler. Bu sebeple; tıpkı Peygamberimizin Medine'de farklı kesimleri bir araya toplayıp, toplumsal bir sözleşme etrafında buluşturması gibi, din görevlilerimizin bugünkü ağır sorumluluğu da toplumsal kutuplaşmaları, gerginlikleri sakinleştirmek ve toplumun her kesimini kucaklamaktır. Toplumsal meselelerde şu ya da bu kesimin değil, sadece hakikatin ve adaletin yanında olmak vicdani ve ahlaki bir ödevdir. Bu ödevden kaçınmak, haksızlık karşısında susmak, bizi kendimizden ve inancımızdan uzaklaştırır."

Etkinlikte, camilerde görevli din görevlilerinin yanı sıra Şafii ve Caferi toplumlarının ibadethanelerinde görev yapan din görevlileri ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğündeki din görevlileri de yer aldı.

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