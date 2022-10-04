İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay faaliyete geçen Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile yurdu gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İBB'nin bu yılki yurt sayısının 10'a, toplam kapasitenin ise 2 bin 800'ün üzerine ulaştığını belirten İmamoğlu, "Önümüzdeki yıl hedefimiz 5 bin öğrenci sayısına ulaşmak. Hazırlıklarımız var. Şu anda inşaatı devam eden yurtlarımız var. Yaklaşık 2,5 senelik yatırımla 5 bin kişilik yurda ulaşmak bizim için gurur verici." dedi.

Üniversite öğrencileri, ziyaret sırasında İmamoğlu'na yurtla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Ulaşımla ilgili yaşanan bazı problemlerin kendisine aktarıldığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, başta İETT olmak üzere diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu problemleri en aza indireceklerini söyledi.

