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İBB Başkanı İmamoğlu, milli golfçü Mehmet Kazan'ı ağırladı

20.07.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı İmamoğlu, milli golfçü Mehmet Kazan'ı ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekya'da düzenlenen turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan milli golfçü Mehmet Kazan'ı ağırladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Engelliler Golf Birliğince haziranda Çekya'da organize edilen turnuvada 66 sporcuyu geçerek şampiyon olan Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanı Kazan'ı, Saraçhane'deki makam odasında kabul etti.

Ziyarette konuşan Kazan, Çekya'da birinci olduğunu ve ilkleri başardıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağını olimpiyata dikeceğiz. Hedef olimpiyat. Hep birlikte inşallah başaracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Golf Federasyonunun Silivri'deki tesislerinde idman yaptığını kaydeden Kazan, alanın bakımsız durumda olmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu da tesisin son durumuna bakılması ve golf sporuna uygun alanların tespit edilmesi yönünde İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a talimat verdi.

İstanbul'un bu anlamda yetersiz kaldığını belirten İmamoğlu, "Kaldı ki golfun topluma en hızlı yayılacağı yer de İstanbul. Toplumun her kesimine de yaptırabiliriz aslında. Hazır şampiyonumuz da var, örnek olur, anlatır, gençlerimizin, çocukların eğitimine katkı sunar." dedi.

Ziyaret sırasında İmamoğlu, kendisine golf topu takdim eden Kazan'a, özel basım Nutuk ile İstanbul ve spor konulu İBB yayını kitap seçkisini hediye etti.

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