İBB Başkanı İmamoğlu, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı

RİZE (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize'de vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP İl Başkanlığının davetlisi olarak kente gelen İmamoğlu, ziyaret ettiği esnafın Ramazan Bayramı'nı kutladıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Bayramlaşmanın ardından kalabalığa hitap eden İmamoğlu, Türkiye'de farklı siyasi görüşlerin ittifak masası kurduğunu belirterek, "Ben de o ittifak masasının, bütün o 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım. Hepinizin huzurunda söz veriyorum." dedi.

Siyasi ayırım yapmadıklarını kaydeden İmamoğlu, "Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın. Bakanları uyarın. Biz herkesin gözlerine çok güzel bakan insanlarız. Herkesin gözlerinin içerisinde vatan sevgisi olduğunu biliriz, bayrak sevgisi olduğunu biliriz. Bu ruhla insanlara elimizi uzatırız. Lütfen siz de herkese o gözle bakarak 'İstanbul'dan bir Karadeniz delikanlısı gelmiş, adı Ekrem İmamoğlu onun size selamını getiriyorum.' deyin." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Çayeli ve Pazar ilçelerini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

