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İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'ye bağlı Seymen köyünü ziyaret etti

15.06.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'ye bağlı Seymen köyünü ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'ye bağlı Seymen köyünü ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Örnek Köy" ilan ettikleri Silivri'ye bağlı Seymen köyünü ziyaret etti.

Köy meydanındaki buluşmada İmamoğlu'na, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Seymen Köyü Muhtarı Bahattin Gença eşlik etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Seymen köyündeki İBB projeleriyle ilgili çalışmaları paylaştı.

Burada konuşan İmamoğlu, başta tarım olmak üzere, köyleri hak ettikleri değere taşımak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İmamoğlu, "Dezavantajı yaşayan beldelere ya da köylere özel ilgi göstermemiz lazım. Burası, bu atık tesisinden etkileniyor. İkincisi de köylerin gelişmesi için oralara güzel işleri aktarmamız lazım. Bu anlamda bu atık tesisine geldiğimde buradaki bu dezavantajı gidermemiz ve bir örnek köy çalışmasını yürütmemiz lazım dedim. Tabii İstanbul'un öncelikleri çok ama biz bu konuya da özel bir gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Yılmaz ise İmamoğlu'nu Seymen köyünde misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Silivri, yalnızca merkezinden, sahilinden, çarşı meydanından ibaret değil. Köyleriyle ona değer katan, mahalleleriyle bir bütün olarak ele alınması gereken bir ilçe. 'Örnek Köy' projesini sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra Gazitepe köyünde çiftçilik yapan Metin Oral'ı ziyaret etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'ye bağlı Seymen köyünü ziyaret etti

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