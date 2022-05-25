İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Maltepe Meydan Düzenlemesi" şantiyesinde inceleme:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran "Maltepe Meydan Düzenlemesi" şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü.

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bağdat Caddesi'nde "minibüs yolu" olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu ele aldıklarını söyledi.

Caddedeki sıkıntıları elden geçirdiklerini belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

"Şu anda bulunduğumuz Maltepe Merkez Camisi önü olsun ve hemen üstünde yayalaştırılmış caddemiz olsun, devamındaki sahille olan giriş-çıkış noktaları olsun, önemli. Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiği akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan. Hem buradaki cami ve önündeki alanın güzel bir biçimde kullanılması hem boylu boyunca esnaf için, bu hat için ve bu bölge için inanılmaz bir alışveriş noktası, buluşma noktası, insanların birbiriyle sosyalleşme noktası haline gelecek. 2023'te, belki de İstanbul'da bittiğinde en mutlu olacağım işlerden birisi de burası."

Bağdat Caddesi'nin Maltepe merkez bölgesinde yapılacak altgeçit çalışmasıyla araç trafiği, Plaj Yolu Sokak ile İkinci İlkokul Caddesi arasında yer altına alınacak. Maltepe, devam eden meydan düzenlemesiyle 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşacak.

