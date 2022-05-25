YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Maltepe Meydan Düzenlemesi" şantiyesinde inceleme:

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Maltepe Meydan Düzenlemesi" şantiyesinde inceleme:

25.05.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız bittikten sonra trafiği akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran "Maltepe Meydan Düzenlemesi" şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü.

İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bağdat Caddesi'nde "minibüs yolu" olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu ele aldıklarını söyledi.

Caddedeki sıkıntıları elden geçirdiklerini belirten İmamoğlu şöyle konuştu:

"Şu anda bulunduğumuz Maltepe Merkez Camisi önü olsun ve hemen üstünde yayalaştırılmış caddemiz olsun, devamındaki sahille olan giriş-çıkış noktaları olsun, önemli. Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiği akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Bu bir meydan. Hem buradaki cami ve önündeki alanın güzel bir biçimde kullanılması hem boylu boyunca esnaf için, bu hat için ve bu bölge için inanılmaz bir alışveriş noktası, buluşma noktası, insanların birbiriyle sosyalleşme noktası haline gelecek. 2023'te, belki de İstanbul'da bittiğinde en mutlu olacağım işlerden birisi de burası."

Bağdat Caddesi'nin Maltepe merkez bölgesinde yapılacak altgeçit çalışmasıyla araç trafiği, Plaj Yolu Sokak ile İkinci İlkokul Caddesi arasında yer altına alınacak. Maltepe, devam eden meydan düzenlemesiyle 25 bin metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendiZeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:32
Yatsı
22:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.