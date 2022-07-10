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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan şehir dışında olmasına ilişkin açıklama:

10.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram günü ikindi saatlerinde ailesiyle il dışında olduğunu belirterek "Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'a bir gecede ortalama temmuz yağışının 5 katı yağış düştüğünü belirtti.

3 bin 179 personelin, olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettiğini belirten İmamoğlu, 360 personelin Haramidere'de çalışmaya devam ettiğini, 3 yıldır altyapı çalışması yaptıkları hiçbir noktada sorun yaşanmadığını savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir dışında olmasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim.

Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor."

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