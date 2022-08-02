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İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de işçilere sendikal baskı yapıldığı iddiası

02.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de işçilere sendikal baskı yapıldığı iddiası

İSTANBUL (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de işçilere sendikal baskı yapıldığını öne sürdü.

Bakırköy'deki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin önünde basın açıklamasında bulunan İluk, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş olarak yeni dönem örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul Güvenlik AŞ ve Ağaç AŞ'de Hizmet-İş Sendikasının örgütlülüğünün yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade eden İluk, yeni dönemde de yetkinin Hizmet-İş Sendikasında olacağını belirterek, "Ancak iş kolunda faaliyet gösteren bazı malum sendikalar, üyelerimizin iradelerini hiçe sayarak, işverenden almış oldukları destekle işverenin adını kullanarak, bulundukları makamın yetkiyle insanların üzerinde baskılar oluşturarak etkilemeye ve kandırmaya çalışıyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetiminin, işçilerin sendikal tercihlerine karışılmaması ve herhangi bir baskı uygulanmaması yönünde iradesi olduğuna değinen İluk, "Buna rağmen bazı sözde sendikalar, amir, yönetici, müdür ve şeflerin isimlerini kullanarak işçiye rağmen örgütlenmeye çalışmaktadır. Bu düpedüz işçilerin demokratik, özgür iradesini hiçe sayma, hakkını gaspa yöneliktir. Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. Emekçilerin birlik ve beraberliğini bölmeye çalışan sözde sendikalar, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Yönetim AŞ yetkililerine seslenen Mustafa İluk, özgür, anayasal ve demokratik hakkın, işçilerin kendi tercihlerine bırakılmasını talep etti.

Uzun yıllar İBB'de örgütlü ve onurlu bir şekilde mücadelesini devam ettiren Hizmet-İş'in, emekçilerin yanında olduğunu belirten İluk, işçileri arayıp zorla başka bir sendikaya üye yapmaya çalışan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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