YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB su zammı için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak

İBB su zammı için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak

19.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB su zammı için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, su fiyatlarını artırmak için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nu toplayacaklarını belirterek, genel kuruldan zam kararı çıkmaması halinde hukuk yoluna gideceklerini ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmursuyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceledi.

İmamoğlu, çapı 3,4 metre olan 1,5 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu tünelinin tamamlanması ile Likos Deresi havzasındaki Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri ile Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarına kalıcı çözüm bulunacağını söyledi.

İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İBB Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti.

Su fiyatlarının artırılması için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu konuda ilgili grup başkanvekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettim. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu hattının kesin projesinin kendilerine teslim edilmediği yönündeki açıklaması sorulan İmamoğlu, "7 Eylül 2021'de yapılan bizden talep edilen ek belgeler, tasarımlar vardı. Bütün revizyonlarıyla bunları 3 Kasım 2021 tarihli yazımızla gönderdik. Bu istenilenler arasında son talep edilen yok bu arada. Bizim şu anda kesin projelerimiz var. Bunları da hemen 10-15 gün içerisinde teslim edebiliriz. Biz bir an önce ihaleye çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Konya'da yürütülen bir projenin de avan proje halinde iken onay aldığını savunan İmamoğlu, "Ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlere yazsınlar bunları: ‘Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
İSKİ

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.