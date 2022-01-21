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İBB ve İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında süt alım protokolü imzalandı

21.01.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB ve İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında süt alım protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) ile İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, "Halk Süt için süt alım protokolü" imzalandı.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen protokol törenine TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tamer Tunca ile Halk Süt dağıtılan bazı aileler ve çocukları katıldı.

Konuşmasını sahnede Halk Süt dağıtılan çocukların arasında gerçekleştiren İmamoğlu, "en çılgın" projelerinden birisinin Halk Süt Projesi olduğunu söyledi.

Süt dağıtımı çalışmasının 16 Ekim 2019'da başladığını hatırlatan İmamoğlu, 2022'de sütü aracısız, doğrudan üreticiden alarak ailelere ulaştıracaklarını aktardı.

Sütün, çocukların büyüme sürecindeki önemine dikkati çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İBB olarak, bugüne kadar 77 milyon lira karşılığı 14,5 milyon litre süt dağıttık. 2022 yılı sonu itibarıyla dağıtacağımız süt miktarı 22 milyon litreye, belediyemizin bu amaçla ayırdığı finansmanı da 140 milyon liraya ulaştırmış olacağız. Ücretsiz süt dağıttığımız çocuk sayısı 2019'da 86 bin çocuğumuz iken, 2020'de 118 bine, 2021 yılında 125 bine ulaştı. 2022'de ise Halk Süt dağıtımımızın 150 bin çocuğu geçeceğini hesaplıyoruz."

Prof. Dr. Celalettin Koçak'ın "Sütün Çocuklar Üzerindeki Fiziksel ve Bilişsel Etkileri" üzerine sunum yaptığı törende, Tamer Tunca da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında "Halk Süt İçin Süt Alım Protokolü" imzalandı.

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