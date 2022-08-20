YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB'den çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerle ilgili açıklama:

İBB'den çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerle ilgili açıklama:

20.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"1491 yürüyen merdivenimizin 10'u arıza bakımındadır, 9'u revizyon çalışmasındadır, 4'ü emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır, 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır" - "467 asansörümüzün, 2'si arıza bakımındadır, 4 adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir, 3 asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım hatlarında 139 yürüyen merdivenin, 9 asansörün ve 4 yürüyen bandın, arıza, revizyon, güvenlik ve ihtiyaç fazlası gerekçesiyle çalışmadığını bildirdi.

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Metro İstanbul'un 1491 yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile Türkiye'nin en büyük ekipman parkına sahip işletme olduğu kaydedildi.

Şirketin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumunun sürekli takip edildiği belirtilen açıklamada, ekipmanların son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 oranla hizmet sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ortalamanın, Metro İstanbul'un 34 yıllık tarihinde bir rekor olduğu dile getirilerek, aynı zamanda dünyanın en büyük 44 metrosunun üye olduğu uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet'in yüzde 98,20'lik ortalamasının çok üzerinde bir performans olduğu bildirildi.

Metro yatırımlarının uzun süreli olarak planlandığını ve yapıldığı tarihtekine göre değil gelecek yıllardaki olası ihtiyaç duyulacak kapasiteye göre planlanarak inşa edildiği anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"2000 yılı ve sonrasında etaplar halinde açılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda bazı girişler ve çıkışlar ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi kamu kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır. Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır. Hatlarımızda açıldığı günden itibaren emniyet güçleri tarafından güvenlik sebebi ile açılmasına izin verilmeyen girişler ve bu girişlerde yürüyen merdiven ve asansörler de bulunmaktadır. Özetle, tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır."

Tüm ekipman durum bilgilerinin şeffaflık ilkesi gereği www.metro.istanbul internet sitesinden anlık olarak kamuoyu ile paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"An itibarıyla 1491 yürüyen merdivenimizin 10'u arıza bakımındadır, 9'u revizyon çalışmasındadır, 4'ü emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır, 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 asansörümüzün 2'si arıza bakımındadır, 4 adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir, 3 asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın 4 adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldiSancaktepe'de yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen sanık tahliye edildi
Kilis'te 2 kadın cesedi bulunduKilis'te 2 kadın cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
metro yürüyen merdiven asansör ibb

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.